Omicidio Stefania Fragliasso: fermate due persone

Due persone, un uomo di nazionalità rumena ed una donna italiana, sono state fermate con l'accusa di concorso in omicidio e rapina per l'omicidio di Stefania Fragliasso, la donna di 76 anni trovata morta circa due mesi fa nella sua abitazione di via Santa Lucia ai Filippini nella zona di Gianturco.

I fermi sono stati eseguiti dai Carabinieri.

Il movente dell'omicidio sembra essere quello della rapina, in quanto il cittadino rumeno sarebbe un esperto di cassaforti, mentre la donna avrebbe lavorato per abbattere tutti gli ostacoli logistici.

Si cercano i complici che potrebbero arrivare anche a 6 persone.