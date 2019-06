Omicidio de "l'Italiano", in manette due esponenti degli Amato-Pagano

Nella giornata di ieri la polizia ha arrestato due persone ritenute responsabili dell'omicidio del 27enne Mirko Romano, avvenuto a Melito il 3 dicembre del 2012. Secondo gli inquirenti, si tratta di mandante ed esecutore di quella che fu un'epurazione interna al clan Amato-Pagano.

Secondo le risultanze investigative la vittima, entrata nel clan nel pieno della seconda faida di Scampia, era il killer preferito dai vertici degli Amato-Pagano. Veniva soprannominato "l'Italiano", per il suo modo di parlare. Una figura particolare: colto, freddo, equilibrato e attento ai più giovani del clan, risultava molto differente dagli altri affiliati.

Killer efficiente e spietato, nei mesi più caldi della terza faida di Scampia, nell'autunno 2012, Romano perse la fiducia dei vertici per la sua insofferenza verso le imposizioni di Mariano Riccio e Carmine Cerrato. Le sue critiche, e il fatto che il carisma ne facesse un punto di riferimento per altri affiliati, lo resero in breve pericoloso agli occhi dei capi.

Furono proprio Riccio e Cerrato a decretarne - secondo gli investigatori - la morte. Ad eseguire l'agguato fu, per gli inquirenti, il giovane Francesco Paolo Russo, di cui Romano si fidava. Fu attirato in una trappola e ucciso, quindi il corpo venne abbandonato ai margini della strada dove sarebbe poi stato rinvenuto dai carabinieri la mattina del 3 dicembre del 2012. Il tradimento dell’amico avrebbe collocato secondo gli inquirenti Russo ai vertici del gruppo, per poi esserne marginalizzato.

In manette sono finiti Mario Riccio, classe 1991, e Francesco Paolo Russo, classe 1990. Le indagini, su di loro si sono basate su dichiarazioni di collaboratori di giustizia, intercettazioni telefoniche, e quella che la Questura definisce "un’ampia messe di riscontri".