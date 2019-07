Pizzerie sotto assedio al centro: l'arresto a Procida degli estorsori

Dopo numerose intimidazioni, nel corso dell'anno, ai danni delle pizzerie del centro storico (in particolare quelle di via Tribunali) sono finiti in manette tre napoletani (18, 20 e 39 anni) ritenuti affiliati al clan Mazzarella e probabili responsabili degli atti intimidatori al fine di riscuotere la 'quota' racket per conto del clan.

Uno dei tre, come si evince dal filmato, era in vacanza a Procida.