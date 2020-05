Erano stati indagati a Scampia: in manette per detenzione di materiale pedopornografico

Detenzione di materiale pedopornografico. È l'accusa di cui dovranno rispondere due persone messe in manette dalla polizia postale di Palermo. I due, ora in carcere, erano già stati oggetto di indagine da parte del commissariato di polizia di Scampia a Napoli per reati della stessa natura.

Sono stati ritrovati anche foto e video che ritraevano minori anche di tenera età.

Quanto rinvenuto, sarà confrontato - fanno sapere le forze dell'ordine - con ciò che è stato oggetto di sequestro in altre indagini, che hanno coinvolto anche gruppi di messaggistica veloce o piattaforme quali ''La Bibbia 5.0'' eccetera.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Viene evidenziato anche, per contrastare il fenomeno, l'importanza di segnalare eventuali contenuti illeciti rinvenuti sul web (tra cui materiale pedopornografico o oggetto di revenge porn), rivolgendosi al Servizio Polizia Postale e Comunicazioni, sia mediante il Commissariato di Polizia Online sia attraverso le diverse Sezioni e Compartimenti di Polizia Postale presenti su tutto il territorio nazionale.