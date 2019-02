Riqualificazione via Marina, ipotesi frode fiscale: sette arresti

Sette ordinanze di custodia cautelare ai domiciliari sono state eseguite dalla guardia di finanza nell'ambito di un'inchiesta, della procura di Napoli, sulla riqualificazione di via Marina. Contestualmente è scattato un sequestro preventivo di 443 mila euro.

L'ipotesi di reato è frode fiscale. Secondo gli inquirenti sarebbe stato messo in piedi un sistema di false fatturazioni - per l'acquisto del materiale edile - per un totale di circa 20 milioni di euro.

La presunta frode

Il procedimento ipotizzato viene definito di "ribaltamento": alcune società fornitrici esterne al consorzio emettevano fatture (ritenute inesistenti) per la vendita di materiale edile nei confronti delle imprese consorziate le quali, a loro volta, fatturavano, tramite il consorzio, all’Ente appaltante (Comune) che poi liquidava la società capogruppo CESVED (Consorzio Europeo per lo Sviluppo dell'Edilizia S.r.l.).

Inquirenti e indagati

Ad emettere i provvedimenti cautelari è stato il giudice Anna Laura Alfano. Le indagini, avviate dal pm Henry John Woodcock, sono ora condotte dai pm Valter Brunetti e Mariasofia Cozza, con l'aggiunto Vincenzo Piscitelli.

Ai domiciliari sono finiti Pasquale Ferrara, Mariano Ferrara, Umberto Ianniello, Vincenzo Ianniello, Vincenzo Boccanfuso, Gaetano Milano e Achille Prospero.