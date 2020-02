Rubano abbigliamento per 200mila euro da un tir: arrestati nel napoletano

Nel quadro dei servizi mirati, finalizzati al contrasto della criminalità ed in particolare dei reati perpetrati in ambito autostradale ai danni di veicoli trasportanti merci su gomma in sosta sulle aree di servizio, personale della squadra di polizia giudiziaria del compartimento Polizia Stradale per la Campania e la Basilicata, ha pianificato e posto in essere una intensa attività di intelligence che ha consentito di procedere all'arresto di 5 pregiudicati pugliesi, resisi responsabili in concorso dei reati di resistenza aggravata e furto di un ingente quantitativo di abbigliamento a marchio Ferrari destinato allo staff della nota casa costruttrice.

Nella fattispecie l'attività investigativa, contornata da lunghi appostamenti e pedinamenti consentiva l'individuazione di un gruppo di soggetti italiani, pluripregiudicati, che il giorno precedente avevano compiuto un furto proprio su un mezzo commerciale, di ingente valore economico.

In particolare, i soggetti su indicati, attraverso la citata tecnica del taglio telone, ovvero del taglio della copertura in tela dei rimorchi trasportanti materiali che successivo trasbordo della stessa, si erano resi responsabili, nella nottata del 29 gennaio, del furto di materiale Puma con logo Ferrari del valore di circa 200.000 euro, furto avvenuto fra le ore 16.00 del 29 gennaio 2020 e 07.00 del 30 gennaio 2020, sull'area di servizio San Martino Ovest, nella zona di Parma.

Il gruppo criminale, che utilizzava per i propri crimini un autocarro e un'autovettura che fungeva da staffetta, è stato intercettato durante il transito autostradale nel tenimento di Cassino e grazie ad un continuo servizio di osservazione, pedinato fino all'arrivo nel comune di Casoria. Lì si è unito un ulteriore veicolo di complici e hanno impegnato l'accesso di un'area industriale posta nei pressi della struttura Decathlon Casoria.

A tal punto, al fine di evitare eventuali fughe di soggetti e l'occultamento della refurtiva, il personale di polizia giudiziaria ha fatto irruzione nell'area, procedendo a bloccare prontamente i malfattori e recuperare l'intero carico trafugato consistente in ben 130 colli a marchio scuderia Ferrari, ancora presente all'interno dell'autocarro in uso ai malviventi. Inoltre sia sul veicolo industriale che sulle autovetture, sono stati rinvenuti, a seguito di perquisizione, strumenti da taglio e torce utili per la commissione del reato in esame, ovvero i tagli del telone delle malcapitate vittime.

A questo punto tutti e cinque i soggetti, originari della provincia di Bari, sono stati tratti in arresto e, di concerto con l'Autorità Giudiziaria competente, associati alla casa circondariale di Poggioreale, mentre il carico, non avendo dubbi sulla titolarità della merce, è stato restituito al legittimo proprietario.

Si segnala, inoltre, che sono in corso ulteriori, rilevanti indagini da parte del compartimento polizia stradale di Napoli per far emergere responsabilità e/o appartenenza al gruppo fermato di ulteriori soggetti dell'organizzazione, gravanti nell'ambito ricettazione e dei furti della stessa natura.