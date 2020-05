Sgominata banda delle carte d'identità, sette persone in manette

Tra Napoli, Somma Vesuviana, Brusciano, Sant'Antimo e Cercola, sono state messe in manette 7 persone ritenute responsabili, in concorso, di furti pluriaggravati e in alcuni casi anche di ricettazione. Avrebbero commesso 22 furti tra uffici comunali, esercizi commerciali e agenzie di servizi, nelle province di Ancona, Pesaro Urbino, L'Aquila, Benevento, Arezzo, Bari, Caserta, Salerno e Napoli. Obiettivo, carte d'identità.

Il provvedimento, eseguito dai carabinieri della compagnia di Osimo, è stato emesso dal Gip del Tribunale di Ancona.

L'attività investigativa è stata condotta dalla stazione Carabinieri di Numana (Ancona) e coordinata dalla Procura della Repubblica di Ancona.