Fuorigrotta, arrestati due 50enni: devono scontare complessivi 4 anni di carcere

I Carabinieri del nucleo operativo di Bagnoli hanno dato esecuzione a due ordini di carcerazione traendo in arresto un 50enne di via Nino Bixio e un 58enne della strada vicinale Grottole, entrambi già noti alle forze dell'ordine. Il primo dovrà scontare tre anni e otto mesi di reclusione per reati in materia di stupefacenti mentre il secondo dovrà scontare sei mesi per reati in danno dell’ambiente.



Entrambi sono stati tradotti nella casa circondariale di Poggioreale.