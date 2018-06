Ricette false e traffico di farmaci all'estero: sgominata organizzazione

A carico di 14 persone, residenti in diverse province italiane tra cui quella di Napoli, sono state eseguite stamattina dai Nas di Milano altrettante misure cautelari. L'accusa è di associazione per delinquere finalizzata alla truffa ai danni del Servizio Sanitario Nazionale e ricettazione di farmaci successivamente inviati all'estero.

Il Gip di Milano ha disposto per otto indagati la custodia cautelare in carcere, per quattro gli arresti domiciliari e per altre due persone la misura dell'obbligo della firma.

L'indagine si chiama "SIC IUBEO" ed è partita nel 2015. Ha permesso di individuare una presunta organizzazione criminale volta a rastrellare illecitamente medicinali presso le farmacie della Lombardia, utilizzando "ricette rosse" rubate a strutture ospedaliere e medici di famiglia poi compilate con dati falsi.

In esenzione totale del ticket, i malviventi si procuravano quindi ingenti quantità di farmaci, poi venduti all'estero. È qui che entrava in funzione il "comparto campano" dell'associazione a delinquere, che si occupava della loro distribuzione e spedizione - peraltro senza attenzioni alla corretta modalità di conservazione degli stessi.

Sono stati inoltre denunciati a piede libero 48 presunti fiancheggiatori, rintracciate migliaia di ricette mediche (già contabilizzate nei flussi della Regione Lombardia per il rimborso, con un danno erariale al Servizio Sanitario Nazionale di oltre 500mila euro soltanto nel 2016), individuata una parallela attività di falsificazione di denaro.