Centrale di estrazione della droga, blitz della polizia: arrestati due "chimici"

Due persone, incensurate, sono state ieri arrestate a Marano dalla polizia. Si tratta di un italiano ed un peruviano, sorpresi all’interno di un’abitazione in cui avevano allestito un laboratorio per l’estrazione di cocaina da abiti.

Durante le operazioni è stato possibile rinvenire e sequestrare 30 grammi di droga appena estratta, oltre ad abbigliamento ancora intriso della sostanza stupefacente, ed utensili e solventi necessari alla lavorazione.

Dopo ore di appostamento, gli agenti della Squadra Mobile di Napoli sono intervenuti attraverso il terrazzo della mansarda comunicante con l'appartamento. La cocaina estratta sarebbe risultata di elevatissimo grado di purezza, pronta per essere tagliata e immessa sul mercato con ingenti proventi per gli spacciatori. I due arrestati erano probabilmente i “chimici” di una organizzazione più ampia, sulla quale verrano svolte indagini.

Il modus operandi di far arrivare la droga attraverso i vestiti è sempre più utilizzata, soprattutto in un traffico che porta gli stupefacenti in Italia proprio dal Perù.