Clan Verde, per l'imprenditore pizzo da pagare “a rate”: due arresti

A Sant'Antimo i carabinieri hanno arrestato due uomini ritenuti appartenenti al clan camorristico dei Verde. Mentre per uno dei due, un 41enne di Sant'Arpino, è scattata la notifica di custodia cautelare in carcere, l'altro è accusato di estorsione aggravata dal metodo mafioso.

Avrebbe chiesto il pizzo ad un imprenditore di 44 anni chiedendogli 1500 euro in tre rate, sempre prossime alle festività. Effettivamente la prima “rata” da 500 euro era stata pagata in due volte: il 23 gennaio in un paesino del casertano, e il 30 gennaio a Sant’Antimo. Poi l'arresto. Il giudice ha disposto la sua custodia in carcere.