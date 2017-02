Rione Traiano, continua lo spaccio di droga: due arresti

Lo spaccio di droga nel Rione Traiano non si ferma. Gli agenti del Commissariato di Polizia San Paolo hanno arrestato un 28enne e un 30enne, responsabili in concorso di detenzione di sostanze stupefacenti.

I due sono stati fermati e arrestati in un seminterrato di Via Catone. In seguito alla perquisizione dell’abitazione, gli agenti hanno sequestrato alcuni grammi di hashish, materiale per il confezionamento e un televisore completo di sistema di videosorveglianza. I due pusher sono stati condotti al carcere di Poggioreale.