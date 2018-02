Pistole e droga agli Astroni: due arresti

Due pistole ed una grossa quantità di droga nascoste in due posti diversi agli Astroni a Napoli. Per questo motivo stanotte i carabinieri della compagnia Bagnoli hanno effettuato due arresti ai danni di un 47enne e di un 33enne. Il primo, incensurato, è stato fermato per detenzione d'arma da fuoco. All'interno di un capannone aveva nascosto due pistole.

Una semiautomatica è stata rubata a Nocera Inferiore nel 2006 mentre un'altra aveva la matricola abrasa e 42 cartucce. Invece, sempre agli Astroni, all'interno di un armadietto, un 33enne aveva nascosto 21 grammi di marijuana, cinque di cocaina e 90 di hashish. La droga era già divisa in dosi. Il tutto è stato sequestrato e i due, uno è stato tradotto in carcere mentre l'altro è ai domiciliari.