Parco Verde, smantellata una grossa piazza di spaccio: sequestrati 15 kg di droga

Gli agenti del Commissariato di Polizia “Afragola”, nell’ambito di una articolata indagine volta al contrasto dello spaccio di droga, sono riusciti a scardinare un sistema, ormai collaudato, smantellando una delle più grandi piazze di spaccio nella zona del Parco Verde di Caivano.

A finire in manette un pregiudicato di 33 anni e la sua complice, di anni 35.

All’interno di un box-garage, in uso esclusivo alla donna, i poliziotti hanno rinvenuto e sequestrato circa 15 chilogrammi di droga, già confezionata in dosi e suddivisa in numerosissime bustine e cilindretti.

Rinvenuta e sequestrata anche una pistola Beretta Gardone, modello 81, calibro 7,65, con matricola abrasa, completa di caricatore contenente 8 cartucce dello stesso calibro, nonché 4 tavolette in legno, opportunamente forate, utilizzate per inserire i vari “cilindretti” di droga.