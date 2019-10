Nola, due arresti per spaccio: la coppia aspettava i clienti in macchina

Ieri notte gli agenti del Commissariato di Nola, durante il servizio di controllo del territorio, hanno notato in via Palmola due auto che sostavano una dietro l’altra. Da una delle due è sceso un uomo che, avvicinatosi al finestrino dell’altra auto, ha consegnato una banconota ricevendo in cambio qualcosa.

I poliziotti hanno bloccato le due vetture e, a bordo della prima, occupata da un uomo e una donna, hanno rinvenuto 3 involucri di cocaina del peso complessivo di circa 1 grammo e mezzo e la somma di 715 euro.

V. A., avellinese di 28 anni, e I.P., napoletana di 25 anni, sono stati arrestati per detenzione illegale e spaccio di sostanza stupefacente.

L’acquirente è stato sanzionato amministrativamente per possesso di stupefacenti per uso personale.