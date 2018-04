Blitz a Nola contro la droga, 32 arresti: tutti i nomi

Alle prime luci dell’alba gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Nola hanno dato esecuzione ad un’ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Napoli applicativa di 32 misure cautelari, di cui 18 in carcere e 14 in regime di detenzione domiciliare.

L’operazione, denominata “Primavera Nolana”, è il risultato di una fervida ed incessante attività investigativa, condotta per oltre due anni, con sequestri di stupefacenti, arresti in flagranza e segnalazioni amministrative.

Le indagini hanno portato alla completa identificazione di due distinti gruppi criminali dediti al traffico e allo spaccio di ingenti quantità di cocaina ed hashish, costituite da soggetti con grande disponibilità di mezzi e basi logistiche idonee a favorire il funzionamento di una struttura criminale, per così dire “ben organizzata” capace di seguire l’illecita attività in ogni fase, dal rifornimento alla custodia ed allo spaccio per la distribuzione ai consumatori finali.

Entrambi i gruppi avevano esteso il loro raggio di azione anche nelle provincie limitrofe di Avellino, Benevento e Caserta ed alcuni di essi non disdegnavano di compiere anche reati contro il patrimonio – furti ed estorsioni - per procurarsi denaro da reinvestire nel lucroso traffico della droga.

La peculiarità delle consorterie criminali de quibus, emersa nel corso delle indagini, sta nella specificità dei ruoli attribuiti ai sodali e nel perfetto scambio di informazioni e di attribuzione delle funzioni di ciascuno, che consentiva la non sovrapposizione degli incarichi ed il funzionamento della macchina criminale.

PERSONE TRATTE IN ARRESTO 1° GRUPPO

1. QUARANTA Antonio, nato a Napoli

2. SODANO Valentino, nato a Napoli

3. GALLO Stefano, nato a Pollena Trocchia (Na)

4. GALDIERO Anna, nata a Napoli

5. GALDIERO Angela, nata a Napoli

6. BELFIORE Giovanni, nato a Marigliano (Na)

7. PANICO Giovanni, nato a Stoccarda (Germania)

8. BERRIOLA Vincenzo, nato a Napoli, il 18.08.1986, (ANELLO DI CONGIUNGIMENTO TRA IL PRIMO E SECONDO GRUPPO)

PERSONE SOTTOPOSTE ARRESTI DOMICILIARI

1° GRUPPO

9. RUFFANO Roberta, nata a Napoli

10. CASTALDO Antonio, nato a Napoli

11. GENOVESE Aniello, nato a San Paolo Belsito (Na)

12. IZZO Silvio, nato a Torino

PERSONE TRATTE IN ARRESTO 2° GRUPPO

13. SILVESTRI Gioacchino, nato ad Avellino

14. CAVA Benedetto, nato a Sarno (Sa)

15. CAVA Annabella, nata a San Paolo Belsito (Na)

16. BUONAGURO Giuseppe , nato a Nola (Na)

17. PELUSO Mario, nato a San Giuseppe Vesuviano (Na)

18. TAFURO Giovanni, nato a San Gennaro Vesuviano (Na)

19. SCALA Raffaele, nato a Nola (Na)

20. SERPICO Felice Nicola, nato a Napoli

21. D’ELIA Raffaele, nato a Nola (Na)

22. VISONE Raffaele, nato a San Gennaro Vesuviano (Na)

PERSONE SOTTOPOSTE ARRESTI DOMICILIARI

2° GRUPPO

23. COLARUSSO Massimo Ciriaco, nato a Paderno Dugnano (Mi)

24. RUSSO Felice, nato a Sarno (SA)

25. CASALINO Salvatore, nato a Nola (NA)

26. AMBROSINO Luigi, nato a Nola (Na)

27. MAROTTA Pasquale, nato a Sarno (Sa)

28. AMMATURO Fiore, nato a San Giuseppe Vesuviano (Na)

29. SORRENTINO Luciano, nato a nato a San Giorgio a Cremano (Na)

30. SOMMA Antonio, nato a San Giuseppe Vesuviano (Na)

31. TRIONFO Teresa, nata a San Gennaro Vesuviano (Na)

32.TRIONFO Aniello, nato a San Gennaro Vesuviano (Na)