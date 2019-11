Narcotrafficanti col reddito di cittadinanza, due arresti

Due presunti trafficanti di droga sono stati messi in manette, uno a Napoli e uno a Palermo. Sarebbero i responsabili di una spedizione di quasi 2 quintali di hashish contenuti in otto cartoni individuati presso un centro di smistamento postale di Carini, in provincia di Palermo.

Ad eseguire l'arresto sono stati i finanzieri del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria, mentre il provvedimento è del gip del Tribunale di Palermo Rosario Di Gioia, su richiesta del Pm Giulia Beux e del Procuratore aggiunto Ennio Petrigni.

Il sequestro degli stupefacenti era stato eseguito lo scorso giugno. Le indagini hanno permesso agli inquirenti di ricostruire l'intero iter della spedizione, proveniente da Nocera Inferiore e arrivata a Caraini.

I due arrestati sono un 25enne del quartiere Brancaccio a Palermo ed un 28enne di Terzigno, rispettivamente ritenuti destinatario e mittente della partita di droga. Ufficialmente disoccupato e senza reddito, il palermitano dall'estate scorsa percepiva 500 euro al mese di reddito di cittadinanza.

L'hashish era destinato allo spaccio sulle piazze palermitane, per un introito al dettaglio stimato in circa un milione di euro.