Partite di droga, estorsioni e armi: sgominata la banda del Nolano

Cinque arresti, stamane, da parte della Squadra Mobile di Napoli. Le accuse per le persone finite in manette sono, a vario titolo, partecipazione ad associazione finalizzata al traffico e spaccio di sostanze stupefacenti, estorsione aggravata dall’utilizzo del metodo mafioso, porto abusivo di armi.

Ad emettere le ordinanze di custodia cautelare - in carcere o ai domiciliari - è stato il Gip di Napoli su richiesta della Direzione distrettuale antimafia.

Droga, estorsioni e armi: la scoperta

Le indagini, che si sono avvalse anche delle dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia, hanno documentato quella che gli inquirenti definiscono l'attività di un gruppo "dedito all’approvvigionamento e distribuzione, a favore delle piazze di spaccio di droga della zona, di partite di stupefacenti". Le piazze erano quelle dei Comuni di Nola, Saviano e zone circostanti.

Sono emersi, nel corso delle indagini, anche presunti episodi estorsivi ai danni di imprese aggiudicatarie di appalti pubblici nel Comune di Saviano, queste impegnate in lavori per la riqualificazione dell’impianto fognario, per il rifacimento del manto stradale e per la gestione del servizio di raccolta di rifiuti.

Sono state contestualmente anche sequestrate armi ritenute nella disponibilità degli indagati. In un caso, infine, è stato sventato un attentato incendiario ai danni di un operatore nel campo della ristorazione.