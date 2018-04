Evade dai domiciliari per giocare a pallone: arrestato

I carabinieri erano andati come sempre a controllare che fosse in casa, rispettando gli arresti domiciliari a cui era sottoposto. Lo hanno trovato in strada a giocare a pallone. È successo a Sant’Antimo dove i militari hanno arrestato per evasione un 34enne pregiudicato locale.

L'uomo era a pochi passi dalla sua abitazione quando sono arrivati i carabinieri intenti nel loro solito giro. È stato immediatamente fermato e portato in caserma per poi trasferirlo presso il tribunale di Napoli Nord dove verrà giudicato con rito direttissimo. Il 34enne è ai domiciliari per una rapina in una gioielleria di Napoli.