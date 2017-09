Casoria, alto impatto dei carabinieri: arresti e denunce

A Casoria i carabinieri della locale compagnia e del reggimento “Campania” hanno svolto nel territorio di competenza un servizio di alto impatto con il supporto anche del nucleo elicotteristi di Pontecagnano che ha sorvolato l’area.

Un 34enne di Piscinola, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato in quanto trovato in possesso di 150 cd e dvd pirata su cui erano riprodotti film e album musicali, privi del marchio Siae, 6 masterizzatori e circa 500 dvd verosimilmente destinati a ulteriori riproduzioni fuori legge. Dovrà rispondere di produzione e commercio di materiale audiovisivo contraffatto.

Per detenzione di droga a fini di spaccio,è stato denunciato un 46enne di Grumo Nevano trovato nel corso di perquisizione domiciliare in possesso di una pianta di canapa indiana alta 1 metro e mezzo; per evasione un 42enne del Parco Verde di Caivano sottoposto alla detenzione domiciliare ma sorpreso dai carabinieri per strada; per porto abusivo d’armi, un 25enne di Giugliano in Campaniatrovato in possesso di 3 coltelli e una cartuccia cal. 7,62 nascosti nel vano portaoggetti.