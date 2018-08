Picchiarono un carabiniere con mazze da baseball: arrestati tre affiliati ai D'Alessandro

Stamane i carabinieri delle compagnie di Sorrento e Castellammare hanno arrestato e sottoposto ai domiciliari un 45enne già noto alle forze dell'ordine. L'uomo è ritenuto affiliato al clan D'Alessandro. Con lui in manette anche un 20enne ed un 23enne, figli di un altro appartenente al clan ora detenuto. Sono ritenuti responsabili di lesioni aggravate e minacce in concorso, con il 20enne accusato anche di porto di oggetti atti ad offendere.

La notte tra il 25 e 26 agosto dello scorso anno, in piazza Umberto I a Vico Equense, dopo un diverbio per motivi di viabilità, aggredirono un ragazzo di Castellammare, carabiniere in servizio nelle Marche. Il militare venne circondato dai tre e minacciato di morte, quindi picchiato con mazze da baseball e poi lasciato a terra. Venne soccorso successivamente e condotto al pronto soccorso di Vico Equense con lesioni si varie parti del corpo. Gli autori della violenta aggressione sono stati identificati dopo circa un anno di indagini.