Contrabbando a Grumo Nevano e Casoria: quattro arresti

Quattro arresti ed un sequestro di quasi 1.800 chili di sigarette. È questo l'esito dell'operazione della compagnia di Nola della Guardia di Finanza, coordinata dalla procura di Napoli Nord. I militari sono riusciti a scoprire i luoghi dove venivano stoccati i tabacchi esteri e poi distribuiti su tutto il territorio a nord di Napoli.

Le persone fermate sono state trovate in possesso del quantitativo ingente e probabilmente erano le persone deputate alla loro conservazione. Le sigarette sono state ritrovate dopo una serie di perquisizioni in tutta la zona. Secondo gli investigatori, questo ennesimo sequestro è la prova che il contrabbando di sigarette rappresenta ancora un asset redditizio per le organizzazioni criminali.