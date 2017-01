Arresti traffico armi, il sindaco di San Giorgio: "Nessuna ricaduta sul territorio"

"Sulla vicenda che riguarda i due coniugi di San Giorgio a Cremano, coinvolti in un traffico internazionale di armi e mezzi da guerra verso Iran e Libia, voglio innanzitutto ringraziare la Dda di Napoli per la delicata indagine che ha condotto e in particolar modo il nostro concittadino Catello Maresca. Ovviamente si tratta di una vicenda che nessuna particolare ricaduta porterà sul nostro territorio, sotto il profilo della sicurezza e sono fiducioso che su questa incredibile storia si farà presto luce grazie all'operato della magistratura". Così il Sindaco di San Giorgio a Cremano Giorgio Zinno ha commentato, attraverso la propria pagina Facebook ufficiale, la vicenda che ha portato all'arresto due coniugi, residenti nel comune vesuviano, per traffico internazionale di armi.

"Personalmente conosco molto poco Anna Maria Fontana. So che era un'ex amministratrice tra gli anni '80/'90 e proprietaria di un un ristorante nella nostra città, ma mai avrei immaginato che potesse essere implicata in un'indagine del genere", ha aggiunto il primo cittadino di San Giorgio.