Estorsioni per “gli amici di Cercola”: 11 arresti

Erano gli emissari del neonato clan D'Ambrosio. Si presentavano come “gli amici di Cercola” e le loro vittime però erano spacciatori. Dovevano pagare il pizzo su ciò che guadagnavano. In manette 11 persone finite o in carcere oppure agli arresti domiciliari. Le accuse vanno dall'estorsione e rapina aggravata dal metodo mafioso all'usura fino allo spaccio di stupefacenti.

Ad eseguire gli arresti sono stati gli agenti del commissariato di Ponticelli insieme agli uomini del Reparto prevenzione crimine. Le indagini sono partite nell'ottobre 2015 quando furono arrestati due uomini con l'accusa di estorsione aggravata dal metodo mafioso. Da lì gli investigatori hanno scoperto che il nuovo clan stava provando ad imporre la propria pressione criminale sugli spacciatori della zona. Oltre al pizzo il nuovo clan aveva messo su una rete di prestiti a strozzo.

