Rione Traiano, arrestati due esponenti apicali del clan Cutolo

I Carabinieri della Compagnia di Napoli Bagnoli, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Napoli su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, hanno proceduto all'arresto di due esponenti apicali del clan Cutolo, associazione di tipo mafioso radicata ed operante al Rione Traiano. L'accusa è di estorsione aggravata dal metodo mafioso, per conseguire profitti criminali da persone dimoranti in quel territorio.

Tale ordinanza cautelare fa riferimento, in particolare, ad una violenta azione di fuoco commessa dagli indagati ai danni dei componenti di un nucleo familiare del Rione Traiano, in seguito costretto ad allontanarsi dalla zona, al fine di punirli per aver 'offeso' l'onorabilità del clan Cutolo e dei suoi affiliati.

Il provvedimento cautelare è stato emesso al termine di una articolata attività di indagine, espletata dai Carabinieri e coordinata dalla Dda, che ha permesso di individuare, anche attraverso le riprese estrapolate da un sistema di videosorveglianza privato e intercettazioni telefoniche e ambientali, i mandanti e gli esecutori materiali dell'intimidazione armata.