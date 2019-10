Clan Amato-Pagano, due arresti nel napoletano

I Carabinieri del nucleo investigativo di Castello di Cisterna hanno arrestato due soggetti ritenuti affiliati al clan Amato-Pagano e reputati, a vario titolo, responsabili di associazione per delinquere di tipo mafioso e associazione finalizzata al traffico di stupefacenti nell’ambito del predetto sodalizio.

Il Tribunale del riesame di Napoli ha emesso l’ordinanza nei confronti degli arrestati all’esito dell’appello proposto dalla DDA napoletana poiché gli stessi, benché coinvolti nella medesima indagine, non erano rientrati in una precedente ordinanza di custodia cautelare in carcere eseguita il 18 febbraio scorso, sempre dal Nucleo investigativo di Castello di Cisterna.