Sorpresi a rubare scale telescopiche dal tetto di un furgone: arrestati

Sono stati sorpresi mentre stavano cercando di rubare 3 scale telescopiche di metallo dal tetto di un furgone aziendale parcheggiato in piazza Santo Spirito.

I carabinieri della Stazione di Castellammare hanno colto in flagranza di reato e arrestato un 38enne con l'accusa di furto, violazione della legge sulle armi e per reati di droga, un 22enne e un 50enne, entrambi accusati di furto e per reati di droga. La refurtiva è stata restituita al proprietario. Gli arrestati sono in attesa di rito direttissimo.