Accuse di corruzione: arresti domiciliari per cinque carabinieri

I Carabinieri del Comando Provinciale di Napoli hanno eseguito un’ordinanza di sottoposizione agli arresti domiciliari a carico di 5 Carabinieri e di sospensione dall’esercizio del pubblico ufficio per un anno a carico di altri 3 militari, ritenuti responsabili, a vario titolo, di corruzione, omissione di atti d’ufficio e rivelazione di segreti d’ufficio, nell’ambito di un’indagine condotta dal Nucleo Investigativo del Gruppo Carabinieri di Castello di Cisterna e coordinata dalla D.D.A. partenopea.

I particolari dell'indagine

Sarebbe emersa anche una attività di dossieraggio e un attentato nei confronti di un maresciallo, Giuseppe Membrino, che si opponeva al clan Puca, nelle indagini della DDA. Il maresciallo, particolarmente attivo nella lotta alla camorra di Sant'Antimo, venne pedinato e ripreso mentre si incontrava con una donna, sua informatrice. Le registrazioni vennero poi fatte recapitare nella cassetta della posta dell'abitazione del militare. Ciò non ha impedito comunque al maresciallo di proseguire nella sua attività. Sotto casa del carabiniere è stata anche esplosa una bomba carta. Per tutelare l'incolumità del maresciallo l'Arma ne ha disposto il trasferimento per tutelarne l'incolumità.