Maxi operazione anti-camorra, colpiti tre clan: 59 misure cautelari

Dalle prime ore di oggi, i Carabinieri del Ros stanno eseguendo una misura cautelare, emessa dal Gip del Tribunale di Napoli su richiesta della locale procura distrettuale, a carico di 59 indagati accusati di numerosi reati, tra i quali associazione mafiosa, concorso esterno, corruzione elettorale, estorsione e turbata libertà degli incanti.

La maxi operazione, denominata "Antemio", colpisce i clan “Puca”, “Verde” e “Ranucci”, operanti a Sant’Antimo e nei comuni limitrofi, disvelando una fitta rete di cointeressenze sia in ambito politico sia imprenditoriale.



Contestualmente è in fase di notifica anche un sequestro di beni per un valore di oltre 80 milioni di euro.

I dettagli dell’operazione saranno illustrati nel corso di un incontro con i giornalisti che si terrà quest'oggi presso la Procura della Repubblica di Napoli, al quale parteciperanno il Procuratore di Napoli, dott. Giovanni Melillo, e il Comandante del Ros, Generale di divisione Pasquale Angelosanto.

