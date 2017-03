Rapine e furti nelle province di Napoli e Caserta: 19 arresti

I Carabinieri del Nucleo Operativo della compagnia di Casal di Principe questa mattina hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare in carcere e agli arresti domiciliari emessa dal GIP del Tribunale di Napoli Nord nei confronti di 19 persone, indagate a vario titolo per associazione a delinquere, rapina aggravata, furto aggravato in abitazione, furto aggravato, ricettazione ed estorsione.

L'associazione a delinquere in questione, unitamente a complici esterni, aveva posto in essere una diffusa attività predatoria nelle province di Napoli e Caserta. Nove sono le rapine su cui sono stati raccolti gravi indizi di colpevolezza, oltre a quattro episodi di ricettazione, uno di estorsione con la modalità del cosiddetto 'cavallo di ritorno', otto furti ai danni di esercizi commerciali e di autovetture e due furti in abitazione.

Rapine e furti hanno fruttato al gruppo ricavi illeciti complessivi per un valore di oltre 100mila euro. Tra i 'colpi' più remunerativi ce n'è uno commesso presso l'abitazione di un'anziana donna di Giugliano, parente di un'indagata che con la sua complicità ha consentito alla banda di rubare 6000 euro in contanti e oggetti prezioni per oltre 20000 euro.