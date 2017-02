Accoltellano 47enne poi si vantano sui social: sgominata baby gang

Hanno 16, 18 e 19 anni i tre giovani che, nel cuore della notte di lunedì, dopo aver malmenato un 47enne, non hanno esitato a ferirlo alla coscia sinistra con un coltello.

Alla base del pestaggio, sembrerebbe ci sia stato, da parte della vittima, un alterco con il titolare di un bar per il mancato pagamento di una consumazione. Uno dei partecipanti alla brutale aggressione, infatti, ha legami di parentela con il gestore del bar.

Gli agenti della sezione “Volanti” del Commissariato di Polizia “Vicaria-Mercato”, infatti, nel transitare in Via Soprammuro, sono stati contattati da una donna, moglie della vittima, che riferiva loro che il marito era esanime in strada.

La donna, che aveva assistito all’aggressione, ha fornito ai poliziotti elementi utili al fine di rintracciare i responsabili che, dopo il pestaggio, si erano allontanati dal posto a bordo di un’autovettura.

La vittima è stata soccorsa dai medici dell’ospedale Loreto Mare, che hanno constatato che il colpo inferto alla gamba, per soli 10 cm, non aveva reciso l’arteria femorale.

Le immediate indagini dei poliziotti hanno consentito di identificare il trio di giovanissimi, due maggiorenni ed un minorenne. I primi due sono stati arrestati e sottoposti alla misura degli arresti domiciliari, mentre il minore è stato denunciato in stato di libertà ed affidato ai genitori. Per tutti, i reati contestati sono quelli di concorso, in lesioni aggravate dall’utilizzo di un’arma da taglio.

I poliziotti hanno sequestrato anche i telefoni cellulari, all’interno dei quali, attraverso un social network, i tre giovani si erano scambiati messaggi in cui si vantavano e commentavano l’aggressione nei confronti del 47enne.

Nella giornata di ieri, ai due maggiorenni, l’autorità giudiziaria ha convalidato l’arresto, disponendo la misura cautelare degli arresti domiciliari, in attesa del processo per via ordinaria.