Diedero alle fiamme un'auto: tre ordinanze di custodia cautelare a Quarto

Stamattina i carabinieri della di Quarto hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip di Napoli per tre persone: un 32enne di Aversa (già ai domiciliari), un 35enne di Napoli (già sottoposto all’obbligo di dimora) e un 38enne di Quarto (già detenuto in carcere).

L'accusa per loro è di aver dato alle fiamme un'auto in via Brodolini a Quarto nella notte dello scorso 20 gennaio. Tra le risultanze degli investigatori anche delle riprese di videocamere di sorveglianza.

Il primo è stato condotto nel carcere di Poggioreale, il secondo è stato sottoposto ai domiciliari, il terzo si è visto la misura notificata in carcere.