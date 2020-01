Moglie e figli si barricano in casa per sfuggire alla sua furia: arrestato

La moglie e i figli si erano barricati in casa, per mettersi al riparo dalla sua furia. Il violento, un 44enne con precedenti di polizia, era in stato di alterazione alcolica.

È l'ennesima tremenda vicenda di violenze familiari che ha avuto il suo epilogo nel pomeriggio di ieri. La polizia è intervenuta presso l'abitazione della famiglia, in via Onorato Fava, dove il 44enne provava in tutti i modi ad entrare.

Messo in manette, dovrà rispondere adesso di maltrattamenti in famiglia e minacce gravi.