Violenza sessuale su di una ragazzina in pieno giorno: arrestato 44enne

Un uomo di 44 anni è stato messo in manette dalla polizia con l'accusa di evasione dagli arresti domiciliari e violenza sessuale. Adesso detenuto nel carcere di Poggioreale, è inoltre indagato per il reato di lesioni.

La polizia era intervenuta in un appartamento di Vico della Calce accertando che una ragazzina – in compagnia di un'amica – era stata avvicinata in strada dal 44enne, il quale l’aveva poi afferrata con violenza bloccandola e molestandola. Riuscita a scappare, era tornata a casa e aveva raccontato tutto alle forze dell'ordine.

L'arresto dell'uomo è avvenuto alla Discesa Sanità, nei pressi del suo appartamento, dove gli agenti lo hanno trovato riverso su di un ballatoio e agitato. Si trovava ai domiciliari per lo stesso reato.