Minaccia e picchia l'ex ragazza, arrestato 29enne a Pomigliano

A Pomigliano d'Arco i carabinieri hanno arrestato un 29enne del posto già noto alle forze dell'ordine: l'accusa per lui è di violenze all'ex fidanzata 23enne.

I militari lo hanno bloccato in via Roma, poco dopo l'aggressione ai danni della ragazza. Nel corso di successivi accertamenti, è emerso che il giovane aveva più volte usato violenza alla 23enne, e che soltanto ieri mattina le aveva danneggiato di proposito l'auto in sosta.

La vittima dell'aggressione ha riportato ferite giudicate dai medici guaribili in 7 giorni.