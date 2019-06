Posillipo, tenta di molestare una ragazzina nelle docce del lido: fermato da un poliziotto

Momenti di terrore, ieri, a Posillipo. In un lido del posto, un giovane avrebbe tentato di abusare di una ragazzina minorenne mentre lei stava facendo la doccia. A denunciare il fatto è il Coisp, sindacato della polizia, attraverso il suo segretario provinciale a Napoli Giuseppe Raimondi.

Le urla della 14enne hanno attirato i bagnanti, come lei frequentatori del lido, e fra questi un giovane poliziotto. Questi, qualificandosi, ha inseguito e fermato il presunto molestatore che intanto si era dato alla fuga. L'uomo è stato arrestato e sarà processato per direttissima.

“Il mio plauso – sono le parole di Giuseppe Raimondi – va innanzitutto al collega che, nonostante fosse libero dal servizio, non ha esitato un istante ad adoperarsi per inseguire e bloccare quel lestofante il quale, senza il suo provvidenziale intervento, avrebbe certamente portato a compimento un gesto tanto selvaggio quanto vile, la violenza sessuale su una ragazzina”.

“Oggi c’è stata l’ennesima prova di come sia forte il senso del dovere e l’abnegazione al lavoro – va avanti il segretario provinciale Coisp – di quanto siano forti i valori di una società civile quale la nostra dovrebbe essere: l’appartenenza ad un popolo dove certe abusi e soprusi all’insegna della violenza non possono e non devono esistere. Questi, signori cari, sono i valori che hanno mosso un operatore di Polizia in forza presso il Reparto Mobile di Napoli ad intervenire per prevenire il concretizzarsi di un fatto gravissimo, anche in un giorno di meritato riposo, durante il suo tempo libero. Mi auguro che questo fatto faccia riflettere molti di noi, specie a livello di Governo centrale, su quanto valga investire sulla formazione di uomini specializzati in materia di sicurezza, sul fatto che quest’ultima non può e non deve essere considerata una spesa ma un investimento. E mi auguro ancor di più, a livello locale, che questo gesto nello specifico, ed altri ad esso similari compiuti giornalmente dai poliziotti partenopei non passino inosservati, anzi auspico che il Questore di Napoli sappia compensare questo “servitore dello Stato” nei giusti modi”.

Il commento: "Assenza di controlli"

"La situazione delle spiagge di Posillipo è una vera e propria polveriera a causa del sovraffollamento che raggiunge dimensioni particolarmente critiche durante il weekend - commentano il consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli e il consigliere del Sole che Ride alla I Municipalità Gianni Caselli - I gestori dei lidi e gli utenti delle spiagge libere lamentano una situazione che sta assumendo contorni emergenziali. Occorre aiutarli e fare in modo che l’ordine pubblico e la sicurezza siano garantiti lungo le spiagge del litorale. Attualmente, infatti, si avverte l’assenza di controlli che genera un clima di paura e insicurezza”.