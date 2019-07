Stazione centrale, venditore di calzini aggredisce agente e prova a strappargli la pistola: arrestato

Un uomo, cittadino cubano di 34 anni, è stato arrestato nei pressi della Stazione Centrale: prima sorpreso a vendere merce abusivamente, aveva aggredito un agente di polizia e tentato di impossessarsi della sua arma.

La vicenda è avvenuta nel pomeriggio di ieri, con la stazione particolarmente piena di viaggiatori essendo una domenica estativa. Una pattuglia della polfer aveva notato il venditore abusivo mentre si aggirava nello scalo ferroviario, importunando i viaggiatori in attesa con insistenza, invitando loro all’acquisto di calzini.

Il 34enne, invitato in ufficio per essere identificato, perché gli venisse sequestrata la merce e perché si procedesse ad un ordine di allontanamento, ha a quel punto reagito. Una vera e propria aggressione fisica in particolar modo ai danni di un agente, al quale ha tentato di sottrarre l’arma dalla fondina. Gli altri operatori lo hanno bloccato in tempo.

Ha risposto per direttissima di tentata rapina, violenza o minaccia a pubblico ufficiale e resistenza a pubblico ufficiale, venendo condannato a 2 anni di reclusione e 600 euro di multa.