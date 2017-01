Giardinetti di piazza Carlo III distrutti: arrestato il presunto vandalo

Raid vandalico lo scorso 23 dicembre nei giardinetti di piazza Carlo III, e un altro compiuto nell’area appena recuperata davanti a Palazzo Fuga qualche giorno dopo. Ma questa volta i cittadini hanno visto quello che stava accadendo e hanno avvisato la polizia.

A fermare il presunto vandalo, una volante dell’Ufficio prevenzione generale. In manette è finito un 52enne, già noto alle forze dell’ordine per precedenti specifici, come interruzione di pubblico servizio e atti vandalici. L’uomo, si legge su La Repubblica, avrebbe giustificato il gesto come una vendetta compiuta per dei torti subiti, ovvero la pensione di invalidità non riconosciuta.

Il 52enne è stato arrestato con l’accusa di danneggiamento aggravato e resistenza a pubblico ufficiale. In queste ore sarà giudicato per direttissima.