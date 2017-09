Accoltella l'ex compagna per gelosia, arrestato 38enne ucraino a Secondigliano

Gli agenti del commissariato della Polizia di Stato di Poggioreale hanno arrestato per tentato omicidio e maltrattamenti in famiglia un cittadino ucraino di 38anni. Una donna di 30 anni, connazionale dell'arrestato e sua ex compagna, era stata ferita con un coltello e si era recata per le cure necessarie in un pronto soccorso cittadino. I poliziotti hanno ricostruito la vicenda: il 38enne, geloso della nuova relazione dell'ex compagna, ha raggiunto la donna in casa, dove era presente anche la figlia dei due, e l'ha accoltellata a braccia e gambe.

Gli agenti hanno bloccato l'uomo nei pressi dell'abitazione della donna, a Secondigliano, rinvenendo anche il coltello ancora sporco di sangue. Il 38enne è stato arrestato e condotto al carcere di Poggioreale.