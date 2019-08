Ubriaco, aggredisce con violenza sua moglie: arrestato 36enne

Trentasei anni, cittadino ucraino, è nella serata di ieri stato arrestato dalla polizia. Gli agenti sono entrati in azione in un appartamento di via Canalone all’Olivella dove, in evidente stato di ebbrezza, aveva poco prima aggredito la moglie.

I poliziotti lo hanno bloccato e arrestato con le accuse di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. Peraltro il 36enne aveva già a carico una misura cautelare di allontanamento dalla casa familiare.