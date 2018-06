Documenti falsi, prova ad appropriarsi di un conto postale: arrestato

Un napoletano di 58 anni è stato arrestato dai carabinieri di San Vito dei Normanni, in provincia di Brindisi. Per lui l'accusa è di possesso e fabbricazione di documenti falsi e tentata truffa in concorso.

A segnalare l'uomo ai militari è stato il personale dell'ufficio Postale di Mesagne. Giunti sul posto i carabinieri hanno visto due persone che si stavano allontanando ma sono stati subito bloccati.

L'uomo poi finito in manette era in possesso di una carta d'identità intestata ad altra persona ma con la sua foto. Con essa, aveva appena tentato di chiedere un duplicato della carta Postamat abbinata al conto corrente del vero titolare del documento, così da effettuare prelievi fraudolenti. È poi emerso che sul conto corrente postale erano depositati 58mila euro dei quali si voleva appropriare.

In corso le indagini per accertare se l'altra persona sia o meno implicata nel tentativo di frode. Intanto l'arrestato è stato condotto nel cercere di Brindisi.