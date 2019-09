Truffatore arrestato in banca: documenti falsi per bonifici da mezzo milione

Un 55enne di Napoli, con precedenti e sottoposto all’obbligo di dimora nel capoluogo partenopeo, è stato arrestato dai carabinieri a Roma. Dovrà rispondere di tentata truffa aggravata, sostituzione di persona e possesso di documenti falsi.

Scondo quanto ricostruito dai militari, stava entrando in una banca in via Bruno Buozzi nel quartiere Parioli quando sono scattati i controlli: attendeva l’esito di un bonifico da lui appena effettuato, partito da un conto corrente intestato ad un’azienda in favore di alcuni soggetti. Bonifico dall'importo di 220mila euro.

Il 55enne aveva usato un documento d’identità falso – intestato al rappresentante legale dell'azienda, partenopea – e un altro documento amministrativo che "giustificava" il movimento bancario.

Gli accertamenti dei carabinieri hanno fatto emergere che l'uomo, nel mese di agosto scorso, aveva già eseguito altre sei operazioni simili, movimentando 542mila euro.