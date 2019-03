Camorra e droga, 23enne di Pozzuoli in manette: dovrà scontare 7 anni

Un giovane puteolano di 23 anni è stato messo in manette dalla polizia della città flegrea e condotto presso il carcere di Secondigliano. Quando sono arrivati i poliziotti si trovava a casa sua, in via Parini, dov'era ai già agli arresti domiciliari.



L'ordine di carcerazione nei suoi riguardi è stato emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli: dovrà scontare una pena di 7anni e 9 mesi per associazione finalizzata al traffico di droga, aggravato dal metodo mafioso.