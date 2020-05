Investe il vicino di casa dopo una lite: arrestato per tentato omicidio

Un uomo di 45 anni, di Mugnano, è stato arrestato per tentato omicidio. Le indagini al suo riguardo, condotte con il supporto di dichiarazioni rese da testimoni, hanno permesso di delineare quello che i carabinieri definiscono "un grave quadro indiziario nei confronti dell’indagato".

Lo scorso primo maggio, in seguito ad un litigio col vicino di casa per motivi condominiali, il 45enne lo avrebbe investito con la propria auto, non prestando successivamente alcun soccorso.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Le indagini al riguardo del 45enne sono coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord, mentre sono stati i militari della Stazione Carabinieri di Mugnano di Napoli ad eseguire l'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip.