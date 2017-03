Aggredisce i poliziotti con un coltello: 25enne arrestato per tentato omicidio

Si è lanciato come una furia contro i poliziotti perché sorpreso in strada armato di coltello. Un uomo di 25 anni è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio. Durante un controllo di routine nel quartiere Cavalleggeri D’Aosta, in Via Testa, gli agenti della sezione “Volanti” del Commissariato di Polizia di Bagnoli hanno notato un uomo che si aggirava con fare sospetto tra le auto in sosta.

Il giovane, accortosi degli agenti, ha tentato prima una fuga, ma non riuscendoci si è scagliato contro il capo equipaggio che era seduto in auto, ferendolo al torace con il coltello che nascondeva dietro la schiena. Il poliziotto prontamente ha spruzzato sul viso dell’aggressore dello spray al peperoncino e ha subito chiesto l’ausilio di altre volanti. Nel tentativo di fermare il ragazzo che continuava a minacciare con il coltello in mano, sono rimasti feriti anche altri agenti. Solo dopo una colluttazione il giovane pregiudicato è stato disarmato e arrestato con l’accusa di tentato omicidio, resistenza, lesioni e violenza a pubblico ufficiale. I due poliziotti, rimasti feriti durante l’arresto, guariranno in 30 e 21 giorni, mentre gli altri agenti hanno riportato piccole lesioni guaribili in 7 giorni. Il ragazzo è stato condotto al carcere di Poggioreale.