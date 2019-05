Stazione Centrale, minaccia i passanti con cocci di vetro e si scaglia contro la polizia

Nel pomeriggio di ieri la polizia ha messo in manette un 38enne cittadino rumeno, ritenuto responsabile di resistenza e lesioni aggravate.

Erano le 18.35 circa, quando, durante un servizio di controllo del territorio, i poliziotti sono stati contattati nei pressi di piazza Garibaldi da alcune persone all’altezza dell'uscita della Metropolitana i quali hanno loro segnalato fosse in corso una rissa.

Gli agenti sono intervenuti, trovando sul posto un uomo con un coccio di bottiglia in mano che stava minacciando i passanti. Questi si è scagliato contro di loro provando sia a morderli che a colpirli con la bottiglia, per poi venire bloccato e condotto in ufficio.

Si trova in Questura a disposizione dell’autorità giudiziaria, in attesa di processo per direttissima che si terrà lunedì 13.