Litigano e lui imbraccia il fucile da caccia: due feriti

Follia in piazza Mazzini a Cicciano, dove una lite, peraltro nata per futili motivi, stava per trasformarsi in tragedia: un uomo di 48 anni ha sparato un colpo di fucile da caccia ferendo due persone, per poi venire arrestato dai carabinieri.

Il 48enne, già noto alle forze dell'ordine, per "sostenere" le sue ragioni ha imbracciato una doppietta da caccia e fatto fuoco contro la persona con cui stava discutendo. Quest'ultimo, un 33enne del posto, è rimasto ferito alle gambe. Ferito anche un 30enne - del tutto estraneo alla disputa - rimasto colpito da alcuni pallini rimbalzati al suolo.

I due sono stati trasportati in ospedale. Per loro la prognosi è di 10 giorni.

Raccolta la denuncia dei feriti e ascoltate le testimonianze dei presenti, i carabinieri di Nola si sono messi a caccia del responsabile. Questi è stato identificato e poi sono partite le ricerche, essendosi reso irreperibile. Stanotte, dopo alcuni giorni di ricerche, il 48enne è stato individuato e messo in manette.

Portato in carcere a Poggioreale, dovrà rispondere di lesioni personali e porto abusivo di arma da fuoco.

