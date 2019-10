Tecnica della "stretta di mano" per vendere droga: arrestato

Una tecnica "tutta sua" per per consegnare la droga ai suoi clienti e farsi dare il compenso in denaro. È quella che metteva in pratica un 53enne a Torre Annunziata già noto alle forze dell'ordine, sorpreso il flagranza dai carabinieri e messo in manette.

L'uomo era sotto osservazione. I militari hanno seguito i suoi movimenti e accertato due cessioni ad altrettanti clienti. Gli incontri con loro, apparentemente casuali, avvenivano lungo strade affollate. Una rapida stretta di mano e lo scambio droga-denaro.

I carabinieri hanno notato la scena e hanno bloccato e segnalato alla Prefettura i due acquirenti, oltre che perquisire lo spacciatore. Nelle sue tasche c'erano altre 8 dosi di marijuana, pronte per essere cedute.

A casa del 53enne i militari hanno trovato un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento. Ora l'uomo si trova ai domiciliari in attesa di giudizio.