Droga e quasi 7mila euro in contanti a casa: 63enne nei guai

Detenzione di stupefacenti a fini di spaccio. È l'accusa cui dovrà rispondere un 63enne di Castellammare di Stabia già noto alle forze dell'ordine.

L'uomo, nella sua abitazione – in parte nascoste sopra al frigorifero e in parte tra i radiatori di un termosifone – nascondeva 130 dosi di cocaina, in totale 37,3 grammi. Inoltre in camera da letto, in un’intercapedine ricavata in un armadio, c'erano invece due bilancini di precisione e vario materiale vario utile al confezionamento della droga.

Ingente, infine la somma contante rinvenuta: 6720 euro ritenuti provento della sua attività di spaccio, questi distribuiti tra una scarpiera e un comodino.

Il 63enne è ora ai domiciliari in attesa di giudizio.