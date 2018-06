La droga in frigo: in manette 23enne di Calvizzano

Ventitré anni, di Calvizzano, è stato ieri messo in manette dai carabinieri di Marano che sono intervenuti presso la sua abitazione in via Domenico Biondi.

Nel corso della perquisizione dell'appartamento, infatti, i militari hanno trovato e sequestrato 30 grammi di cocaina che teneva in frigo, in una busta per surgelati.

Il giovane nascondeva anche materiale per il confezionamento dello stupefacente. Si trova adesso agli arresti domiciliari in attesa di processo per direttissima.